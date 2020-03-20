В Татарстане около церкви под лед провалился рыбак

20 Март 2020 2020-03-20T12:09:04+03:00

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Сегодня, 20 марта, в 5.32 в службу "112" позвонил мужчина. Он рассказал, что в Лаишево на реке Кама на его глазах провалился под лёд рыбак. Произошло это в районе церкви. Требовалась срочная помощь спасателей.

На место происшествия выехала дежурная смена пожарных и сотрудники Лаишевского отделения Центра ГИМС МЧС Татарстана. Подобраться к пострадавшему они сумели на судне на воздушной подушке (СВП) "Хивус-10".

Тонущего в 500 метрах от берега рыбака подняли на борт и доставили на берег в Лаишево. Там мужчину передали медикам "скорой помощи".

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ИСТОЧНИК KP.RU