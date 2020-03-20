В чувашском селе Буртасы объявили карантин по бешенству

20 Март 2020 2020-03-20T11:10:58+03:00

Запрещено проводить выставки и продавать домашних животных, выводить и натаскивать собак, отлавливать диких животных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Он будет действовать два месяца, если не выявятся новые случаи заболевания

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В селе Буртасы Урманского района Чувашии объявили карантин по бешенству. Соответствующее постановление подписал врио главы региона Олег Николаев. Карантин будет действовать два месяца, если не выявятся новые случаи заболевания.

Пока же в селе, в частности, запрещено проводить выставки и продавать домашних животных, выводить и натаскивать собак, отлавливать диких животных и вывозить животных за пределы села.

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ИСТОЧНИК KP.RU