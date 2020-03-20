2020-03-20T11:10:58+03:00
Общество

В чувашском селе Буртасы объявили карантин по бешенству

Он будет действовать два месяца, если не выявятся новые случаи заболевания
Алина ГАБДУЛИНА
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Запрещено проводить выставки и продавать домашних животных, выводить и натаскивать собак, отлавливать диких животных.Запрещено проводить выставки и продавать домашних животных, выводить и натаскивать собак, отлавливать диких животных.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В селе Буртасы Урманского района Чувашии объявили карантин по бешенству. Соответствующее постановление подписал врио главы региона Олег Николаев. Карантин будет действовать два месяца, если не выявятся новые случаи заболевания.

Пока же в селе, в частности, запрещено проводить выставки и продавать домашних животных, выводить и натаскивать собак, отлавливать диких животных и вывозить животных за пределы села.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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