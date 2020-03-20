Мэр Нижнекамска помог снять с дерева испуганную кошку

20 Март 2020 2020-03-20T07:28:34+03:00

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Жители одного из дворов на улице Юности в Нижнекамске пытались снять с дерева кошку. Животное забралось на него, спасаясь от собаки, но обратно спуститься не смогло. Зверь был истощен, и люди боялись, что он упадет с дерева при сильном ветре.

Одна из женщин пыталась организовать спасение кошки, привлекая к этому различные службы, но безуспешно - в городе нет такой организации, которая бы снимала кошек с деревьев. Отчаявшись спасти животное, нижнекамка обратилась к мэру города Айдару Метшину. Она написала обращение на его личную страничку в соцсетях, и эта просьба была выполнена.

Кошку передали местной жительницеФото: соцсети

Айдар Метшин дал распоряжение коммунальщикам, и во двор, где длилась суточная эпопея с застрявшей на дереве кошкой, приехали сотрудники ЖКХ. При помощи автолестницы испуганного зверя сняли и передали местной жительнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU