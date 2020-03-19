На контроле 31 позиция: Какие продукты не должны пропасть с прилавков магазинов
В Ульяновске принялись следить за наличием продуктов в магазинах. Штаб по продовольственной безопасности будет в ежедневном режиме обновлять информацию о наличии основных продуктов питания, их запасов непосредственно на прилавках и на складах, отмечая товары, на которые имеется повышенный спрос у покупателей.
В первую очередь это коснётся крупных торговых сетей «Гулливер», «Магнит», «Пятёрочка», «Ашан», «Метро», «Лента» и «Перекрёсток».
На контроле администрации 31 позиция. Это хлебобулочные изделия, рис, крупа гречневая, манная и овсяная, пшено, горох, вермишель, мука, сахар-песок, соль, яйцо куриное, масло подсолнечное, рыба мороженая, картофель, капуста, морковь, лук, яблоки, свинина, говядина, куры, молоко, кефир, сметана, творог и сыр.
Также специалисты будут фиксировать динамику цен на данные товары, и в случае значительного и одновременного их повышения в торгово-розничной сети администрация обратится в Управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой о проведении проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU