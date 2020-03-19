В Набережных Челнах накажут предприятие, которое портило воздух

19 Март 2020 2020-03-19T14:58:58+03:00

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В Набережных Челнах предприятие выбрасывало в воздух загрязняющие вещества без предварительной очистки. Об этом в Прикамского территориального управление Минэкологии Татарстана сообщили местные жители. Они отправили в ведомство фото- и видеоматериалы, подтверждающие нарушение. Когда экологи выехали на место выяснилось, что в организации также не провели инвентаризацию источников выбросов.

Теперь предприятию придется ответить по закону. В отношении него и должностных лиц были составлены протоколы за нарушение правил эксплуатации оборудования для очистки газов, несоблюдение экологических требований при эксплуатации объекта и невыполнение обязанности по подаче на постановку на госучет объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

ИСТОЧНИК KP.RU