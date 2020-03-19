Сотрудники Минсельхоза Татарстана убрались перед Дворцом земледельцев в Казани

19 Март 2020 2020-03-19T13:30:49+03:00

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В то время, как тысячи россиян самоизолируются из-за распространения в мире коронавируса, сотрудники Минсельхоза Татарстана решили убраться перед Дворцом земледельцев в Казани. Небольшой “субботник” они устроили утром в четверг, 19 марта.

- В уборке сквера приняла участие не только молодёжь, но и более опытные коллеги. Работали все дружно и слаженно. Чувствовалось, что это не просто сотрудники, а настоящий сплочённый коллектив, готовый поддержать друг друга и прийти на выручку, - отмечает пресс-служба ведомства. - Общими силами госслужащие очистили и благоустроили сквер перед Дворцом земледельцев и привели в порядок прилегающую территорию вокруг министерства.

Сотрудники Минсельхоза региона отметили пользу, которую дает иммунитету активная деятельность на свежем воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU