В Чувашии спасенные со льдины подростки сбежали с места происшествия

19 Март 2020 2020-03-19T14:29:29+03:00

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Во время патрулирования берега Волги в Новочебоксарске спасатели Управления по делам Гражданской Обороны и Чрезвычайных Ситуаций Новочебоксарска увидели двух молодых людей, которые катались на оторвавшейся льдине.

Экстрималов на Волге обнаружил спасатель Александр Лесников . Льдина двигалась в сторону выхода из подходного канала в открытую акваторию реки. Один из подростков успел соскочить, и на воде оставался его приятель.

- Один из товарищей успел подать палку оставшемуся на льдине, сам успел сойти на берег. Спасатель Александр Лесников посоветовал оставшемуся на льдине прибиться к берегу, отталкиваясь палкой от соседней льдины в сторону берега, - рассказали в мэрии Новочебоксарска.

Лесников подал подростку «Конец Александрова» и притянул льдину вместе с ним к берегу. Всех молодых людей удалось спасти, но они, едва оказались на берегу, сбежали с места происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU