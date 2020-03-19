Замглавы следственного комитета Татарстана ушел в отставку
Руслан Залялиев проработал в этой должности с июля 2012 года
Руслан Залялиев уволился из СУ СКР ТатарстанаФото: Из материалов пресс-службы
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С 16 марта вакантна должность заместителя главы СУ СКР Татарстана Валерия Липского. Один из его заместителей - полковник юстиции Руслан Залялиев, написал рапорт об увольнение. Место его новой работы пока неизвестно.
49-летний Руслан Залялиев в 2012 году работал старшим помощником прокурора Татарстана.
С июля 2012 года Указом Президента России был назначен заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета России по Татарстана.
Имеет звание Заслуженного юриста Республики Татарстан.
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