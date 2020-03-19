Новым руководитель исполкома Набережных Челнов выбран Фарид Салахов
Его кандидатура была единогласно одобрена депутатами горсовета
Фото: nabchelny.ru
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В четверг, 19 марта, депутаты горсовета Набережных Челнов единогласно выбрали нового руководитель исполкома города. Им стал директор МУП “Предприятие автодорог” Фарид Салахов.
Вместе с Салаховым на эту должность выдвигался директор МУП “Дирекция содержания городской инфраструктуры” Ильнар Мингазов.
Отметим, бывший руководитель исполкома Набережных Челнов Ринат Абудллин раннее перешел на работу в министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU