Новым руководитель исполкома Набережных Челнов выбран Фарид Салахов

19 Март 2020 2020-03-19T10:52:28+03:00

Его кандидатура была единогласно одобрена депутатами горсовета

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В четверг, 19 марта, депутаты горсовета Набережных Челнов единогласно выбрали нового руководитель исполкома города. Им стал директор МУП “Предприятие автодорог” Фарид Салахов.

Вместе с Салаховым на эту должность выдвигался директор МУП “Дирекция содержания городской инфраструктуры” Ильнар Мингазов.

Отметим, бывший руководитель исполкома Набережных Челнов Ринат Абудллин раннее перешел на работу в министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU