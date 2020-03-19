20 марта жители трех районов Казани останутся без света

19 Март 2020 2020-03-19T10:13:49+03:00

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В пятницу, 20 марта, в Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районах Казани частично отключат электричество. Причина этого - плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Так, с 8.00 до 12.00 света не будет в домах №№ 8а и 10 на проспекте Амирахана, а также в детском саду №170. С 8.00 до 17.00 - в доме №8 на улице Гарифьянова, доме №15 корп. 1, 2, 3 на проспекте Победы, в домах №№8, 16, 18 и 20 на улице Сыртлановой. Чуть меньше - с 8.30 до 17.00 - без электричества будут находиться жители улиц Башановская и Кабанная в поселке Калининский.

Света не будет в поселке Чебакса. Речь идет о домах №№ 11 - 21 и 12 - 56 на улице Зеленая, где электричество будет отключено с 9.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU