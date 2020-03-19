В Чувашии рыбак провалился под лёд и скончался от переохлаждения

19 Март 2020 2020-03-19T09:52:34+03:00

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В службу спасения 18 марта в 17.20 позвонили двое мужчин и рассказали, что они вместе со знакомым рыбачили возле села Сидельниково на Волге, это была территория Марий Эл. Один из них провалился под рыхлый лед, его товарищи попытались вытащить пострадавшего, но не смогли. Пока один вызывал спасателей, второй пытался удержать мужчину на поверхности воды.

На место ЧП выдвинулись спасатели МЧС Чувашии. Начальник спасательной станции «Марпосадская» Степанов на лодке выехал на помощь рыбакам. К сожалению, когда помощь подошла, мужчина уже скончался от переохлаждения.

Его тело удалось переправить на берег и передать полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU