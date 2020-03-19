В Татарстане в колонию строгого режима пытались провести телефоны и дрожжи

19 Март 2020 2020-03-19T09:10:17+03:00

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Оперативные сотрудники УФСИН республики получили информацию, что один из осужденных в колонии строгого режима №8 в Альметьевске ожидает посылку. Мужчине обещали доставить несколько телефонов и дрожжи, все эти товары запрещены к обращению в стенах исправительного заведения.

В назначенный день к воротом колонии подъехала малотоннажный грузовая «Газель». Ею управлял 38-летний водитель. Во время досмотра транспорта и его груза - деревостружечного материала для нужд цеха по изготовлению корпусной мебели, обнаружили и изъяли спрятанные ухищренным способом в брусьях 18 свертков.

- В них находилось 62 сотовых телефона и комплектующие к ним, 20 сим-карт и 10 упаковок дрожжей, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В отношении задержанного водителя составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф до 5 тысяч рублей. В отношении осужденного администрацией исправительной колонии проводится проверка, решается вопрос о дисциплинарном наказании правонарушителя и его переводе с облегченных условий отбывания наказания на строгие.

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ИСТОЧНИК KP.RU