2020-03-19T08:36:27+03:00
Происшествия

В Казани после пожара в туалете частного дома хозяйке стало плохо с сердцем

На место ЧП вызывали медиков
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в пристрое частного дома на улице Заречной в Кировском районе столицы Татарстана начался днем 18 марта. Пожарных вызвали в 13.05 соседи, когда увидели огонь. Приехавшие специалисты МЧС Татарстана на месте уточнили, что горит пристрой, в котором хозяйка дома расположила туалет и ванную комнату. С места, где был расположен водонагреватель, и начался пожар.

С огнем справились быстро, не позволили ему перекинуться на жилой дом. Пострадал только пристрой, общая площадь пожара составила 35 квадратных метров. Предварительно причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Хозяйке дома от пережитого стало плохо с сердцем. На место ЧП вызвали "скорую помощь".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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