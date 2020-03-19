В Чувашия гаишник встретил на трассе ребенка в одних носках и его пьяную мать
Во время несения службы 17 марта в 21.30 на трассе в Вурнарском районе рядом с селом Калинино старший инспектор ДПС ОГИБДД МВД Чувашии лейтенант полиции Андрей Траков заметил маленького мальчика. Малыш был одет в шапочку, куртку и штаны, но обуви на нем не было, только носочки. Рядом, на остановке - его пьяная мать.
Сотруднику Госавтоинспекции она объяснила, что по семейным делам приехала в район, но на обратную дорогу у нее нет денег.
Женщина была в состоянии алкогольного опьяненияФото: МВД по Чувашской Республике
- Андрей Траков на служебном автомобиле доставил женщину с ребенком в ближайшее медицинское учреждение, где им была оказана необходимая помощь, здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает, - сообщили в МВД Чувашии. - Информация о данной семье передана в подразделение по делам несовершеннолетних.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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