В Марий Эл во время пожара сгорела баня и автомобиль

18 Март 2020 2020-03-18T18:05:58+03:00

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17 марта, в деревне Маково Оршанского района на территории частного хозяйства загорелась баня. Пожарных вызвал хозяин дома. К тому моменту, как спасатели приехали по адресу, огонь перекинулся на навес, под которым был припаркован автомобиль ВАЗ. Отогнать его на безопасное расстояние было уже невозможно.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на жилой дом и ликвидировать возгорание, площадь которого составила 80 квадратных метров. В результате ЧП баня и автомобиль были уничтожены.

- По предварительным данным пожар произошел по печной причине. Хозяин в этот день топил баню, - сообщает пресс-служба МЧС Марий Эл.

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

ИСТОЧНИК KP.RU