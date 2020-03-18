2020-03-18T18:05:58+03:00
Происшествия

В Марий Эл во время пожара сгорела баня и автомобиль

Спасатели смогли спасти от огня рядом стоящий дом [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Марий ЭлФото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
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17 марта, в деревне Маково Оршанского района на территории частного хозяйства загорелась баня. Пожарных вызвал хозяин дома. К тому моменту, как спасатели приехали по адресу, огонь перекинулся на навес, под которым был припаркован автомобиль ВАЗ. Отогнать его на безопасное расстояние было уже невозможно.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на жилой дом и ликвидировать возгорание, площадь которого составила 80 квадратных метров. В результате ЧП баня и автомобиль были уничтожены.

- По предварительным данным пожар произошел по печной причине. Хозяин в этот день топил баню, - сообщает пресс-служба МЧС Марий Эл.

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

ИСТОЧНИК KP.RU

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