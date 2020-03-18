2020-03-18T15:11:45+03:00
Коронавирус Covid-19

“Такое решение будет самым разумным”: “Ак Барс” просит завершить сезон КХЛ из-за коронавируса

Казанские хоккеисты считают, что “никто не вправе брать на себя ответственность за жизни и здоровье людей”
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба хоккейной команды "Ак Барс"Фото: пресс-служба хоккейной команды "Ак Барс"
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Казанский хоккейный клуб “Ак Барс” опубликовал официальную просьбу завершить сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2019/20 раньше срока и без определения обладателя Кубка Гагарина. Спортсмены выразили обеспокоенность в связи с распространением в мире коронавируса.

- Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизни и здоровье людей. В настоящий момент чрезвычайные меры по нераспространению вируса, принимаемые правительством России, исключают возможность полноценного тренировочного процесса для команды, поскольку его продолжение подвергает большому риску заражения игроков, персонал и их семьи, - отметили хоккеисты - Кроме того, иностранные игроки и тренеры клуба обратились с просьбой о возвращении к своим семьям и близким домой в Белоруссию, Латвию, Канаду, Швецию и Финляндию, и мы не имеем морального права им отказать в этом.

После “Ак Барс” отметил, что организация усеченного турнира плей-офф без участия в нем ряда команд и поддержки зрителей “снизит до минимального уровня чувство ценности победы”. Кроме того, в таком случаи, по мнению казанских хоккеистов, будет отсутствовать спортивная составляющая турнира.

- Мы считаем, что такое решение будет самым разумным и правильным, сохранит наше общее реноме хоккейной семьи, которая заботится о безопасности своих членов, - закончили свое обращение казанцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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