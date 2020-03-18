В Татарстане огласили приговор матери, которая задолжала по алиментам 1,3 миллиона рублей

18 Март 2020 2020-03-18T19:46:31+03:00

Женщина никак не помогала своим детям, а имеющиеся деньги тратила только на себя

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32-летнюю жительницу Рыбно-Слободского района Татарстана признали виновной по уголовной статье «неуплата средств на содержание детей».

В суде было доказано, что с весны 2014 года женщина должна была отдавать половину всех доходов на алименты своим несовершеннолетним детям. Но нерадивая мать за это время не заплатила ни копейки. Все имеющиеся деньги она тратила только на себя.

При этом за неуплату алиментов женщину уже приговаривали к административному наказанию в виде обязательных работ. Но, как оказалось, без толку. В итоге долг матери перед детьми превысил 1,3 миллиона рублей.

- Местная жительница свою вину полностью признала. Суд назначил ей наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU