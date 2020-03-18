В Татарстане в сгоревшей будке охранника нашли тело мужчины

18 Март 2020 2020-03-18T14:55:29+03:00

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Будка охранника местного предприятия на улице Советской в селе Старый Студенец Буинского района республики вспыхнула в среду, 18 марта, в 0.53. Пожарных вызвал очевидец, который сообщил, что в горящем строении может находиться человек.

Когда на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты, будка уже была полностью объята огнем, крыша провалилась внутрь. Криков о помощи никто не слышал.

В 1.20 пожарные смогли справиться с огнем. Уже во время разбора завалов они обнаружили тело 47-летнего мужчины.

- В результате пожара строение сгорела полностью на площади 40 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU