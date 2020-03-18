В канализации горнолыжного комплекса Татарстана нашли замерзшее тело бармена
Неожиданную находку сделали сотрудники горнолыжного комплекса "Свияжские холмы", расположенного под Казанью в Верхнеуслонском районе Татарстана. В одной из канав ливневой канализации они обнаружили тело 22-летнего парня. Приехавшие медики и сотрудники правоохранительных органов предположили, что он насмерть замерз.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана.
Как уже успели установить следователи, погибший работал в комплексе "Свияжские холмы" барменом. За день до того, как парня нашли мертвым, его видели пьяным. Предположительно, он в таком состоянии отправился гулять, упал в ливневую канализацию и уснул. Ночью он замерз.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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