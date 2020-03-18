2020-03-18T20:36:10+03:00
Происшествия

В Казани мошенники убедили сотрудника правоохранительных органов отдать им более полумиллиона рублей

Возбуждены уголовное дела по статьям "Кража" и "Мошенничество"
Лика ИСАЕВА
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Всего потерпевший совершил 34 перевода.Всего потерпевший совершил 34 перевода.Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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В Казани сотрудник правоохранительных органов Татарстана, как сообщил "Комсомолке" собственный источник, стал жертвой телефонного мошенничества. Все происходило по стандартной схеме. Ему 16 марта позвонила "сотрудница банка" и сообщила, что мошенники пытаются оформить на его имя онлайн-кредит.

Злоумышленница порекомендовала мужчине продиктовать ей код, который придет СМС-сообщением на его телефон, чтобы помешать неизвестным совершить эту сделку. Потерпевший так и сделал. Затем с ним разговаривал мужчина. Незнакомец "обрадовал" жертву, что на его имя уже оформлен кредит, но, поскольку этот кредит мужчина не оформлял, то он может "обмануть" мошенников. Для этого по инструкции той же "сотрудницы банка" правоохранителей надо было снять поступившие ему денежные средства и перевести их на указанный ею банковский счет.

Потерпевший так и сделал: обналичил кредит и перевел деньги на неизвестный ему банковский счет несколькими переводами. Все проходило под телефонным контролем "сотрудницы банка".

Но едва мужчина перевел последние деньги, как на него снова оформили кредит, и опять ничего не подозревающий страж порядка сообщил все коды, а потом повторил свои действия по обналичиванию и переводу.

- Всего потерпевший совершил 34 перевода на общую сумму около 500 тысяч рублей, - сообщили в УМВД Казани.

Но на этом злоключения мужчины не закончилась. Ему снова позвонил тот самый "сотрудник". Он объяснил потерпевшему, что теперь мошенники пытаются снять деньги непосредственно с его банковской карты. Под этим предлогом аферист выведал у правоохранителя номер карты и трехзначный цифровой номер, указанный на ее обратной стороне. Только когда со счета исчезли 40 тысяч рублей, мужчина пошел в банк, где узнал, что стал стал жертвой мошенников.

- По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Мошенничество", - сообщили в УМВД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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