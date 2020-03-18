В Йошкар-Оле на заводе фрезеровщик лишился кисти, возбуждено уголовное дело

18 Март 2020 2020-03-18T19:23:14+03:00

С места происшествия Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло на одном из заводов Йошкар-Олы еще 20 января. Тогда во время работы на фрезерном станке кисть руки рабочего затянуло под фрезу. У режущего инструмента не оказалось защитного ограждения. Мужчина лишится части тела, его увезли в больницу.

Расследование по данному факту проводила комиссия из Государственной инспекции труда Марий Эл. По результатам ее проверки собранные материалы поступили в следственный комитет республики. Они и легли в основу уголовного дела, возбужденного по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Марий Эл.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU