В 2020 году в Татарстане отремонтируют 1,5 километра дороги Ким - Кузнечиха - Лесная Хмелевка

18 Март 2020 2020-03-18T12:25:22+03:00

Работы будут проходить на участке с 25 по 26,5 километр. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В 2020 году в Спасском районе Татарстане отремонтируют участок дороги Ким - Кузнечиха - Лесная Хмелевка с 25 по 26,5 километра. В рамках нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги” там обновят асфальт и укрепят обочины. Об этом сообщает Минтранспорта республики.

- Автомобильная дорога Ким - Кузнечиха - Лесная Хмелевка соединяет Татарстан с Ульяновской областью, ее общая протяженность составляет 56 километров. Она запроектирована под 4 техническую категорию с 2 полосами движения и шириной проезжей части 7 метров. Средняя интенсивность движения здесь превышает 2300 автомобилей в сутки, - отмечают в ведомстве.

Ранее был отремонтировать участок данной дороги протяженностью 2,3 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU