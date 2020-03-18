2020-03-18T12:36:21+03:00
Происшествия

Жительница Набережных Челнов перевела мошенникам 10 тысяч рублей за медицинские маски

Как только девушка оплатила покупку, интернет-магазин закрылся
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас устанавливается личность мошенников, "торговавших" средствами индивидуальной защиты.Сейчас устанавливается личность мошенников, "торговавших" средствами индивидуальной защиты.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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22-летняя жительница Набережных Челнов пришла в полицию, сообщив, что стала жертвой мошенников. Девушка хотела приобрести медицинские маски через интернет. Она нашла онлайн-магазин и сделала заказ на покупку медицинских масок. "Менеджеры" выставили ей счет и выслали реквизиты, куда нужно было перечислить деньги. В итоге девушка заплатила за маски 10 тысяч рублей, но сразу после этого сайт закрылся.

- До 40% из всех числа обращений жителей Набережных Челном в полицию составляют жалобы на дистанционные мошенничества через телефон и интернет. По итогам 2019 года из 739 подобных преступлений раскрыто всего 80. Были случаи, когда жители переводили на счета преступников до двух миллионов рублей, - отмечают в управлении информационной политикой и по связями с общественностью города.

Сейчас устанавливается личность мошенников, "торговавших" медицинскими масками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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