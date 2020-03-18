В Йошкар-Оле на две недели частично перекрыли улицу Петрова

18 Март 2020 2020-03-18T11:13:59+03:00

Ограничение будет действовать до 17.00 4 апреля

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Стало известно, что в Йошкар-Оле частично перекрыли улицу Петрова. Речь идет об участке от дома №30 на улице Петрова и далее вдоль дома №29 на этой же улице.

Ограничение для движение всех видов транспорта будет действовать ближайшие две недели - вплоть до 17.00 4 апреля. В администрации города отмечают, что причиной перекрытия стало проведение работ по прокладке сети водоотведения.

Водителей просят заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участка.

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ИСТОЧНИК KP.RU