В Йошкар-Оле на две недели частично перекрыли улицу Петрова
Стало известно, что в Йошкар-Оле частично перекрыли улицу Петрова. Речь идет об участке от дома №30 на улице Петрова и далее вдоль дома №29 на этой же улице.
Ограничение для движение всех видов транспорта будет действовать ближайшие две недели - вплоть до 17.00 4 апреля. В администрации города отмечают, что причиной перекрытия стало проведение работ по прокладке сети водоотведения.
Водителей просят заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участка.
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ИСТОЧНИК KP.RU