2020-03-18T12:31:58+03:00
Экономика

Турецкая компания построит в Татарстане завод по производству муки

В сутки на предприятии будет производиться до 125 тонн продукта
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров встретился с представителями турецкой компании, которая хочет построить в республике завод по производству муки.

Ранее проект был презентован президенту региона Рустаму Минниханову. Согласно подписанному в мае прошлого года меморандуму Татарстан обязуется обеспечивать компанию необходимым сырьем, а турецкая сторона - оплачивать его посредством своей продукции.

Известно, что в сутки на предприятии будет производиться до 125 тонн муки. Сейчас рассматривается 2 площадки для строительства завода: в особой экономической зоне “Алабуга” и Зеленодольском районе.

- Окончательное решение будет принято на этой неделе. Предполагаемый срок запуска фабрики планируется в сентябре-октябре 2020 года, с возможностью переработки урожая 2020 года, - отмечает пресс-служба Минсельхоза Татарстана. - В дальнейшем, компанией планируется реализация иных инвестиционных проектов: производство пектина и пребиотиков из свекловичного жома и строительство завода по глубокой переработке зерна до крахмала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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