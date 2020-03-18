В Казани иномарка на тротуаре сбила пенсионерку

18 Март 2020 2020-03-18T12:27:12+03:00

На место аварии выезжали сотрудники ГАИ и медики Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Наезд на 62-летнюю пенсионерку произошел днем 17 марта на улице Чуйкова в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 38-летний водитель легкового автомобиля марки"Хёндэ" грубо нарушил правила дорожного движения - он ехал по тротуару. Там его иномарка сбила женщину-пешехода, которая шла впереди.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу, сообщает Госавтоинспекция Казани.

За прошедшие сутки в столице Татарстана зарегистрировано 143 ДТП, из них 2 происшествия с пострадавшими – 2 наезда на пешехода. В результате ДТП 2 пешехода получили различные травмы.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU