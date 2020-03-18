В Казани иномарка на тротуаре сбила пенсионерку
Наезд на 62-летнюю пенсионерку произошел днем 17 марта на улице Чуйкова в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 38-летний водитель легкового автомобиля марки"Хёндэ" грубо нарушил правила дорожного движения - он ехал по тротуару. Там его иномарка сбила женщину-пешехода, которая шла впереди.
Пострадавшую с травмами доставили в больницу, сообщает Госавтоинспекция Казани.
За прошедшие сутки в столице Татарстана зарегистрировано 143 ДТП, из них 2 происшествия с пострадавшими – 2 наезда на пешехода. В результате ДТП 2 пешехода получили различные травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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