В Казани разыскивают водителя, сбившего на "зебре" пешехода
Наезд на 41-летнего мужчину произошел 17 марта в 7.30 на улице Чапаева в Авиастроительном районе столицы Татарстана. Мужчина пересекал дорогу по пешеходному переходу "зебра", когда его сбил автомобиль. Сразу после наезда водитель скрылось с места происшествия. Сидевший за рулем авто даже не вышел и не оказал первую помощь пострадавшему.
Мужчине вызвали медиков прохожие. Марку и госномер автомобиля они не заметили. Пострадавшего доставили в травмпункт, оказали помощь.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5-333-815, 5-333-848.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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