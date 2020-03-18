2020-03-18T12:24:10+03:00
Происшествия

В Казани разыскивают водителя, сбившего на "зебре" пешехода

Пострадавшего доставили в больницу
Лика ИСАЕВА
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На место наезда вызывали "скорую"На место наезда вызывали "скорую"Фото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на 41-летнего мужчину произошел 17 марта в 7.30 на улице Чапаева в Авиастроительном районе столицы Татарстана. Мужчина пересекал дорогу по пешеходному переходу "зебра", когда его сбил автомобиль. Сразу после наезда водитель скрылось с места происшествия. Сидевший за рулем авто даже не вышел и не оказал первую помощь пострадавшему.

Мужчине вызвали медиков прохожие. Марку и госномер автомобиля они не заметили. Пострадавшего доставили в травмпункт, оказали помощь.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5-333-815, 5-333-848.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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