Билайн первым из операторов связи предлагает пополнение счета с помощью QR-кода в системе быстрых платежей

17 Март 2020 2020-03-17T18:30:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Билайн в сотрудничестве с Банком «Открытие» первым из российских операторов связи открыл посетителям собственных розничных магазинов возможность мгновенного пополнения баланса с помощью QR-кода в терминалах оплаты. Оплата по QR-коду осуществляется через систему быстрых платежей (СБП) Банка России. Банк «Открытие» выступил эквайером нового платежного сервиса Билайн.

В настоящий момент оплата по QR-коду действует в более, чем 1 500 магазинов Билайн.

Для пополнения баланса мобильного счета посетителям собственной розницы Билайн достаточно ввести номер телефона и сумму на экране терминала оплаты. Система автоматически сформирует QR-код для сканирования в мобильном приложении банка-участника системы быстрых платежей. Пополнение счета произойдет мгновенно после нажатия кнопки «Оплатить».

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн:

«Мы уделяем большое внимание развитию платежных сервисов для наших клиентов и всегда стремимся предоставлять им актуальные решения. Сейчас сервис оплаты через СБП предлагается клиентам Билайн, которые пользуются терминалами оплаты в магазинах собственной розницы Билайн. На сегодняшний день эта возможность доступна в более, чем 1 500 магазинах в разных городах России, а до конца марта будет предоставлена во всех собственных магазинах Билайн. В наших планах – предоставить такую возможность в мобильной и web-версии приложения Мой Билайн (12+), а также пользователям «Билайн ТВ» (12+) и пользователям других digital-сервисов компании».

Алексей Соловей, начальник управления электронной коммерции банка «Открытие»:

«Оплата через СБП – один из наиболее доступных, удобных и безопасных способов оплаты услуг. Для того, чтобы воспользоваться технологией, достаточно иметь при себе только мобильный телефон. Мы видим большие перспективы для роста спроса на этот сервис среди наших клиентов и намерены активно развивать его, в том числе увеличивая число партнерских торгово-сервисных предприятий».

Дмитрий Колесников, директор по развитию инновационных сервисов НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП):

«Сегодня уже более 800 торговых точек поддерживают возможность оплаты по QR-кодам, и мы вместе с банками и партнерами продолжаем работать над внедрением доступных пользователям СБП сценариев платежей в самых разных сегментах. Уверены, что новый удобный и безопасный способ оплаты станет привычным для клиентов Билайн».