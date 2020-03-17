В лицее №36 Набережных Челнов школьников заставляли публично извиняться

17 Март 2020 2020-03-17T18:14:51+03:00

Нарушения были прописаны в правилах внутреннего распорядка для учащихся учреждения. Фото: Олег УКЛАДОВ

В итоге прокуратура не согласилась с таким методом "воспитания"

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Прокуратура Набережных Челнов выявила нарушения положений закона “Об образовании в РФ” в городском лицее инновационных технологий №36. Там школьникам выносили различные выговоры, а после требовали от них публичных извинений за совершенные ими проступки.

Кроме того, на родителей школьников возлагались обязанности возмещения умышленного причиненного вреда имуществу лицея. Все это было прописано в правилах внутреннего распорядка для учащихся учреждения.

Несоответствие российскому законодательству прокуратура выявила во время проверки лицея. В итоге надзорный орган вынес предписание администрации образовательного учреждения устранить найденные нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU