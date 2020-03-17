2020-03-17T18:14:51+03:00
Общество

В лицее №36 Набережных Челнов школьников заставляли публично извиняться

В итоге прокуратура не согласилась с таким методом "воспитания"
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Нарушения были прописаны в правилах внутреннего распорядка для учащихся учреждения.Нарушения были прописаны в правилах внутреннего распорядка для учащихся учреждения.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Набережных Челнов выявила нарушения положений закона “Об образовании в РФ” в городском лицее инновационных технологий №36. Там школьникам выносили различные выговоры, а после требовали от них публичных извинений за совершенные ими проступки.

Кроме того, на родителей школьников возлагались обязанности возмещения умышленного причиненного вреда имуществу лицея. Все это было прописано в правилах внутреннего распорядка для учащихся учреждения.

Несоответствие российскому законодательству прокуратура выявила во время проверки лицея. В итоге надзорный орган вынес предписание администрации образовательного учреждения устранить найденные нарушения.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Билайн сократил на 25% затраты на аренду административных офисов благодаря BeeFREE
Опубликован список дворов Татарстана, которые будут благоустроены в 2020 году
Зампредседателя Верховного суда Татарстана ушел в почетную отставку
Казань на втором месте в России по дороговизне безлимитных проездных в автобусе
В Казани из-за коронавируса в бесплатные туалеты стали класть антибактериальное мыло
В Татарстане спасатели с собаками в лесу несколько часов искали потерявшегося пассажира такси
Билайн первым из операторов связи предлагает пополнение счета с помощью QR-кода в системе быстрых платежей
В лицее №36 Набережных Челнов школьников заставляли публично извиняться
16 марта Казань впервые за 45 лет побит температурный рекорд
Из-за коронавируса в Татарстане перенесли школьные каникулы
Казань на третьем месте в рейтинге самых заботливых городов России
В школах Чувашии из-за коронавируса учеников не будут "гонять" из кабинета в кабинет
В Татарстане ищут пропавшую Расилю Галиеву, которая нуждается в медицинской помощи
В Татарстане школьника и безработного задержали за грабеж приезжего
В кафе и ночных клубах Татарстана из-за коронавируса запретили курить кальян
В Казани «дворник» напал на водителя, привязал его колготками и требовал 250 тысяч долларов США
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
Из-за коронавируса с 18 марта Росреестр Татарстана приостанавливает прием граждан
В Чувашии на завершение строительства проблемных домов нужно 2,4 миллиарда рублей
Студенты КФУ будут находиться на дистанционном обучении до 1 апреля
В Татарстане подросток получил 80% ожогов тела, бегая по крыше поезда
Всех приезжих из-за границы в Татарстане будут отправлять в домашний карантин
В Татарстане женщина отравилась из-за подгоревшего обеда