В Татарстане спасатели с собаками в лесу несколько часов искали потерявшегося пассажира такси
Утром в понедельник, 16 марта, спасателям Набережночелнинского ПСО МЧС России позвонил таксист. Он рассказал, что подвозил мужчину в неадекватном состоянии. У Боровецкого леса в Тукаевском районе пассажир вышел и пропал.
Поиски 29-летнего мужчины в лесу с помощью собак вели более трех часов. В итоги пропавшего обнаружили сибирский хаски Ахтай и кинолог Михаил Беликов. Пассажир такси с признаками переохлаждения и переутомления находился в восьми километрах от дороги.
- Спасатели транспортировали пострадавшего на мягких носилках и передали медикам скорой помощи, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана
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ИСТОЧНИК KP.RU
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