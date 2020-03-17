2020-03-17T18:36:35+03:00
Происшествия

В Татарстане спасатели с собаками в лесу несколько часов искали потерявшегося пассажира такси

По словам водителя мужчина был в неадекватном состоянии [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС ТатарстанаФото: пресс-служба МЧС Татарстана
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Утром в понедельник, 16 марта, спасателям Набережночелнинского ПСО МЧС России позвонил таксист. Он рассказал, что подвозил мужчину в неадекватном состоянии. У Боровецкого леса в Тукаевском районе пассажир вышел и пропал.

Поиски 29-летнего мужчины в лесу с помощью собак вели более трех часов. В итоги пропавшего обнаружили сибирский хаски Ахтай и кинолог Михаил Беликов. Пассажир такси с признаками переохлаждения и переутомления находился в восьми километрах от дороги.

- Спасатели транспортировали пострадавшего на мягких носилках и передали медикам скорой помощи, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU

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