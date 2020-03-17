В Чебоксарах за 10 миллионов рублей отремонтируют двор Центральной городской больницы

17 Март 2020 2020-03-17T20:38:49+03:00

Сделано это будет по просьбам пациентов медучреждения

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Из бюджета Чувашии 10 миллионов рублей будет направлено на ремонт двора Центральной городской больницы на улице Ленина в Чебоксарах. Об этом неоднократно просили пациенты учреждения. Работы планируется начать в мае-июне 2020 года.

- Территория будет перепланирована, старые бордюры, асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров снимут и заменят на новые, отремонтируют уличные лестницы и площадки, установят ограждение и ворота на въезде на территорию больницы. Взамен старых и больных деревьев высадят новые, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU