2020-03-17T15:14:10+03:00
Происшествия

В Казани «дворник» напал на водителя, привязал его колготками и требовал 250 тысяч долларов США

Подозреваемого в вымогательстве задержали. По словам мужчины, он приехал в город, чтобы найти обманувших его махинаторов и вернуть свои деньги [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
В последствии выяснилось, что к коммунальным службам города задержанный никакого отношения не имел.В последствии выяснилось, что к коммунальным службам города задержанный никакого отношения не имел.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

33-летний житель Казани обратился в полицию с заявлением о разбое и вымогательстве. По словам мужчины, на парковке на него напал «дворник».

Сделано это было, когда потерпевший садился в свою машину. Напавший нанес мужчине несколько ударов, надел на него наручники, затолкнул на пассажирское сиденье, пристегнул ремнем безопасности, привязал капроновыми колготками за шею к подголовнику и одел на голову балаклаву.

Сам налетчик после всего этого сел за руль машины жертвы и выехал с парковки. Через некоторое время он остановился. «Дворник» стал угрожать водителю убийством и требовать отдать ему 250 тысяч долларов США.

У потерпевшего такой суммы с собой не было, и он пообещал отдать деньги потом. Злоумышленник согласился. Уходя он забрал видеорегистратор и 21 тысячу рублей из кошелька потерпевшего.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: «Разбой» и «Вымогательство». На месте преступления они изъяли шапку налетчика, балаклаву и наручники. А изучив записи с камер наружного видеонаблюдения, правоохранители вскоре установили личность подозреваемого. Его задерживали при поддержке бойцов Росгвардии.

Во время обыска съемной квартиры подозреваемого были найдены и изъяты похищенный видеорегистратор, травматический пистолет и патроны к нему, а также наручники, переговорные устройства, ножи и устройство для скрытого слежения.

- Установлено, что к коммунальным службам города мужчина никакого отношения не имел. Она заключен под стражу, - сообщили в МВД Татарстана.

Сам же «дворник» после задержания рассказал полицейским, что приехал в Казань ради поиска махинаторов, которые его обокрали, мол, хотел вернуть свои деньги.

В Казани «дворник» напал на водителя, привязал его колготками и требовал 250 тысяч долларов США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Казань на третьем месте в рейтинге самых заботливых городов России
В школах Чувашии из-за коронавируса учеников не будут "гонять" из кабинета в кабинет
В Татарстане ищут пропавшую Расилю Галиеву, которая нуждается в медицинской помощи
В Татарстане школьника и безработного задержали за грабеж приезжего
В кафе и ночных клубах Татарстана из-за коронавируса запретили курить кальян
В Казани «дворник» напал на водителя, привязал его колготками и требовал 250 тысяч долларов США
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
Из-за коронавируса с 18 марта Росреестр Татарстана приостанавливает прием граждан
В Чувашии на завершение строительства проблемных домов нужно 2,4 миллиарда рублей
Студенты КФУ будут находиться на дистанционном обучении до 1 апреля
В Татарстане подросток получил 80% ожогов тела, бегая по крыше поезда
Всех приезжих из-за границы в Татарстане будут отправлять в домашний карантин
В Татарстане женщина отравилась из-за подгоревшего обеда