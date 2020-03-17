В Казани «дворник» напал на водителя, привязал его колготками и требовал 250 тысяч долларов США.

17 Март 2020 2020-03-17T15:14:10+03:00

В последствии выяснилось, что к коммунальным службам города задержанный никакого отношения не имел. Фото: Евгения ГУСЕВА

Подозреваемого в вымогательстве задержали. По словам мужчины, он приехал в город, чтобы найти обманувших его махинаторов и вернуть свои деньги [видео]

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33-летний житель Казани обратился в полицию с заявлением о разбое и вымогательстве. По словам мужчины, на парковке на него напал «дворник».

Сделано это было, когда потерпевший садился в свою машину. Напавший нанес мужчине несколько ударов, надел на него наручники, затолкнул на пассажирское сиденье, пристегнул ремнем безопасности, привязал капроновыми колготками за шею к подголовнику и одел на голову балаклаву.

Сам налетчик после всего этого сел за руль машины жертвы и выехал с парковки. Через некоторое время он остановился. «Дворник» стал угрожать водителю убийством и требовать отдать ему 250 тысяч долларов США.

У потерпевшего такой суммы с собой не было, и он пообещал отдать деньги потом. Злоумышленник согласился. Уходя он забрал видеорегистратор и 21 тысячу рублей из кошелька потерпевшего.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: «Разбой» и «Вымогательство». На месте преступления они изъяли шапку налетчика, балаклаву и наручники. А изучив записи с камер наружного видеонаблюдения, правоохранители вскоре установили личность подозреваемого. Его задерживали при поддержке бойцов Росгвардии.

Во время обыска съемной квартиры подозреваемого были найдены и изъяты похищенный видеорегистратор, травматический пистолет и патроны к нему, а также наручники, переговорные устройства, ножи и устройство для скрытого слежения.

- Установлено, что к коммунальным службам города мужчина никакого отношения не имел. Она заключен под стражу, - сообщили в МВД Татарстана.

Сам же «дворник» после задержания рассказал полицейским, что приехал в Казань ради поиска махинаторов, которые его обокрали, мол, хотел вернуть свои деньги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/766954" frameborder="0"></iframe> В Казани «дворник» напал на водителя, привязал его колготками и требовал 250 тысяч долларов США.

ИСТОЧНИК KP.RU