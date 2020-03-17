Казань на втором месте в России по дороговизне безлимитных проездных в автобусе

17 Март 2020 2020-03-17T19:08:11+03:00

Москва оказалась на восьмом месте рейтинга с проездным, который стоит 2,2 тысячи рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дороже только в Санкт-Петербурге

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Безлимитный проездной в общественном транспорте Казани стоит 2,5 тысячи рублей. Одна поездка - 30 рублей. С такими показателями столица Татарстана оказалась на втором месте в списке российских городов по дороговизне проезда на тех же автобусах.

Первое место в рейтинге, составленном аналитиками Picodi, занимает Санкт-Петербург. В северном столице страны проездной стоит более 3 тысяч рублей, а цена разовой поездки варьируется от 29 до 28 рублей.

Немного уступил Казани Екатеренбург. Там безлимитные проездной стоит 2,3 тысячи рублей, а одна поездка по городу людям обходится от 26 до 32 рублей.

Есть в рейтинге и Москва. Столица России оказалась на восьмом месте с проездным, который стоит 2,2 тысячи рублей. Тогда как разовая поездка на общественном транспорте столичным жителям обходится в 40 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU