Из-за коронавируса с 18 марта Росреестр Татарстана приостанавливает прием граждан

17 Март 2020 2020-03-17T16:34:03+03:00

Консультации, в том числе, можно получить и по круглосуточному телефону колл-центра Росреестра: 8(800)100-34-34 Фото: Артем КИЛЬКИН

Консультации будут вести по телефону или по видеосвязи, а документы принимать по интернету

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С этого четверга, 18 марта, Росреестр Татарстана приостанавливает прием граждан из-за коронавируса. Причем во всех отделах.

- Таким образом, личный прием граждан, а также их консультирование, которое еженедельно проводится в Казани по адресу ул. Авангардная, 74 (7 подъезд), временно приостановлено – до особого распоряжения. Данные меры также действуют и в территориальных отделах управления, - сообщили в Росреестре Татарстана. - Регистрация, недвижимости, все сделки с недвижимостью, договоры долевого участия и так далее ведутся в прежнем абсолютно полном режиме

Начиная с 18 марта консультации можно получить по телефонам, которые указаны на официальном сайте управления или по круглосуточному телефону колл-центра: 8(800)100-34-34. Обращения же граждан будут приниматься по обычной и электронной почте.

Кроме того, Росреестр Татарстана проводит консультацию и по интернету посредством сервиса skype. Для того, чтобы записаться на видеоприем, нужно заранее отправить заявку на электронный адрес: skype@rosreestr.org. А с подробной инструкцией можно ознакомиться на официальном сайте Росреестра Татарстана во вкладке «Обращения граждан» - «ЗАПИСЬ НА ВИДЕО-ПРИЕМ».

Также заявления о госрегистрации прав и государственном кадастровом учете по-прежнему можно подать в личном порядке через МФЦ или в электронном виде через портал Росреестра.

ИСТОЧНИК KP.RU