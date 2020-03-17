2020-03-17T16:34:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса с 18 марта Росреестр Татарстана приостанавливает прием граждан

Консультации будут вести по телефону или по видеосвязи, а документы принимать по интернету
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Консультации, в том числе, можно получить и по круглосуточному телефону колл-центра Росреестра: 8(800)100-34-34Консультации, в том числе, можно получить и по круглосуточному телефону колл-центра Росреестра: 8(800)100-34-34Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

С этого четверга, 18 марта, Росреестр Татарстана приостанавливает прием граждан из-за коронавируса. Причем во всех отделах.

- Таким образом, личный прием граждан, а также их консультирование, которое еженедельно проводится в Казани по адресу ул. Авангардная, 74 (7 подъезд), временно приостановлено – до особого распоряжения. Данные меры также действуют и в территориальных отделах управления, - сообщили в Росреестре Татарстана. - Регистрация, недвижимости, все сделки с недвижимостью, договоры долевого участия и так далее ведутся в прежнем абсолютно полном режиме

Начиная с 18 марта консультации можно получить по телефонам, которые указаны на официальном сайте управления или по круглосуточному телефону колл-центра: 8(800)100-34-34. Обращения же граждан будут приниматься по обычной и электронной почте.

Кроме того, Росреестр Татарстана проводит консультацию и по интернету посредством сервиса skype. Для того, чтобы записаться на видеоприем, нужно заранее отправить заявку на электронный адрес: skype@rosreestr.org. А с подробной инструкцией можно ознакомиться на официальном сайте Росреестра Татарстана во вкладке «Обращения граждан» - «ЗАПИСЬ НА ВИДЕО-ПРИЕМ».

Также заявления о госрегистрации прав и государственном кадастровом учете по-прежнему можно подать в личном порядке через МФЦ или в электронном виде через портал Росреестра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Казань на третьем месте в рейтинге самых заботливых городов России
В школах Чувашии из-за коронавируса учеников не будут "гонять" из кабинета в кабинет
В Татарстане ищут пропавшую Расилю Галиеву, которая нуждается в медицинской помощи
В Татарстане школьника и безработного задержали за грабеж приезжего
В кафе и ночных клубах Татарстана из-за коронавируса запретили курить кальян
В Казани «дворник» напал на водителя, привязал его колготками и требовал 250 тысяч долларов США
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
Из-за коронавируса с 18 марта Росреестр Татарстана приостанавливает прием граждан
В Чувашии на завершение строительства проблемных домов нужно 2,4 миллиарда рублей
Студенты КФУ будут находиться на дистанционном обучении до 1 апреля
В Татарстане подросток получил 80% ожогов тела, бегая по крыше поезда
Всех приезжих из-за границы в Татарстане будут отправлять в домашний карантин
В Татарстане женщина отравилась из-за подгоревшего обеда