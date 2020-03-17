В школах Чувашии из-за коронавируса учеников не будут "гонять" из кабинета в кабинет

17 Март 2020 2020-03-17T16:28:47+03:00

Также на время весенних каникул детям отменили экскурсии

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Из-за коронавируса Минобразования Чувашии распорядилось проводить в образовательных учреждениях профилактические работы. Так, школам рекомендовано перейти на обучение без перемещения детей по кабинетам. Для каждого класса должна быть выделена отдельная аудитория, где будут проводиться все уроки.

- В школах и детских садах своевременно организуются дезинфекционные мероприятия, усилен контроль за графиком уборки и проветриванием помещений, проводится ежедневный утренний осмотр обучающихся, воспитанников и сотрудников, - отчитываются в Минобразования Чувашии.

Кроме того, на время весенних каникул в школах отменены массовые мероприятия и выезды на экскурсии. Также в образовательные учреждения ограничен и доступ посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU