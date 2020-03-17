В Казани на стадионе “Ак Барс Арена” может появиться горнолыжная трасса

17 Март 2020 2020-03-17T11:51:47+03:00

На проектирование объекта АО «Казань Арена» готово выделить более 16 миллионов рублей. Фото: Рамиль ГАЛИ

Летом на ней будут проводить соревнования по велоспорту и мотоспорту

Изменить размер текста: A A

На казанском стадионе “Ак Барс Арена” может появится горнолыжная трасса. На ее проектирование АО «Казань Арена» готово выделить более 16 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, горнолыжная трасса общей площадью 5,9 тысяч квадратных метров будет построена на юго-западной стороне стадиона. Доступ к стартовой площадке будет обеспечивать фуникулер и лестнично-лифтовый узел. Трасса будет оснащена снеговыми пушками и снегоуборочными машинами.

Отмечается также, что летом горнолыжная трасса будет превращаться в место проведения соревнований по велоспорту и мотоспорту.

Исполнитель тендера будет выбран посредством электронного аукциона 24 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU