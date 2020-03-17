2020-03-17T11:51:47+03:00
Общество

В Казани на стадионе “Ак Барс Арена” может появиться горнолыжная трасса

Летом на ней будут проводить соревнования по велоспорту и мотоспорту
Алина ГАБДУЛИНА
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На проектирование объекта АО «Казань Арена» готово выделить более 16 миллионов рублей.На проектирование объекта АО «Казань Арена» готово выделить более 16 миллионов рублей.Фото: Рамиль ГАЛИ
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На казанском стадионе “Ак Барс Арена” может появится горнолыжная трасса. На ее проектирование АО «Казань Арена» готово выделить более 16 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, горнолыжная трасса общей площадью 5,9 тысяч квадратных метров будет построена на юго-западной стороне стадиона. Доступ к стартовой площадке будет обеспечивать фуникулер и лестнично-лифтовый узел. Трасса будет оснащена снеговыми пушками и снегоуборочными машинами.

Отмечается также, что летом горнолыжная трасса будет превращаться в место проведения соревнований по велоспорту и мотоспорту.

Исполнитель тендера будет выбран посредством электронного аукциона 24 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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