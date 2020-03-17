2020-03-17T12:33:58+03:00
Общество

18 марта три района Казани временно останутся без света

Причина этого - плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций
Алина ГАБДУЛИНА
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Речь идет о домах Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов города.Речь идет о домах Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов города.Фото: Алексей ФОКИН
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В среду, 18 марта, в Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районах Казани временно отключат электричество. Причина этого - плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Так, с 8.00 до 12.00 света не будет в доме №43 на улице Сибгата Хакима, домах №№ 82 и 86 на улице Чистопольская и доме №51 на проспекте Ямашева.

С 8.00 до 17.00 без электричества останутся жители дома №8 на улице Гарифьянова, домов №№8, 16, 18 и 20 на улице Сыртлановой, дома №15 (корп. 1, 2 и 3) на проспекте Победы, улиц Авангардная, переулке Авангардный, Балашовская, Кабанная, Поперечно-Сормовская, Сормовская, Тюменская, переулке Тюменский, Школьная и в домов поселка Восточный по улицам Акчулпан, Вязовая, Милосердия, Механиков и Таулы.

А с 9.00 до 18.00 свет отключат и в поселке Чебакса в домах №1 - 15 и №2 - 10 на улице Беркутова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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