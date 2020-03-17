В Казани водитель сбил 9-летнего велосипедиста и скрылся

17 Март 2020 2020-03-17T12:24:39+03:00

На место наезда вызывали Госавтоинспекцию и медиков Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Наезд на ребенка произошел 16 марта в 12.57 во дворе дома №19 по улице Космонавтов в Казани. В это время там гулял 9-летний мальчик. Он катался на велосипеде, когда на него наехал автомобиль "КИА".

- 43-летний водитель иномарки, по предварительным данным, нарушил правила дорожного движения - при съезде с дороги на прилегающую территорию не уступил дорогу другому участнику дорожного движения, - сообщили в ГИБДД Казани. - После наезда на юного велосипедиста автомобиль скрылся с места происшествия, но вскоре был установлен.

В результате наезда мальчик получил травмы. Его после оказания медицинской помощи отпустили сотрудники "скорой помощи". Водителю же теперь придется ответить не только за наезд на ребенка, но и за то, что сбежал с места ДТП.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU