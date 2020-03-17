В Чувашии из-за коронавируса отменили XXIV Международный балетный фестиваль

17 Март 2020 2020-03-17T12:17:51+03:00

Фестиваль перенесли на более поздний срок Фото: Из материалов пресс-службы

Он должен был пройти с 3 по 12 апреля, но перенесен на более поздний срок

Изменить размер текста: A A

Распространяющийся по миру коронавирус стал причиной переноса XXIV Международного балетного фестиваля, который должен был пройти с 3 по 12 апреля в Чебоксарах.

Этот фестиваль посвящен 100-летию ЧАССР, и в нем должны были принять участие гости и артисты из Англии, Швейцарии, Франции, Латвии, Киргизии. Планировалось участие звезд балета из Большого театра России, «Кремлёвского балета», Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона, Михайловского театра.

В репертуаре фестиваля обещали показать свои лучшие спектакли балетные труппы из Самары и Нижнего Новгорода.

- Фестиваль перенесен на более поздний срок, - сообщили в театре. - Даты будут известны позже.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU