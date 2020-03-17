В Чувашии из-за коронавируса отменили XXIV Международный балетный фестиваль
Распространяющийся по миру коронавирус стал причиной переноса XXIV Международного балетного фестиваля, который должен был пройти с 3 по 12 апреля в Чебоксарах.
Этот фестиваль посвящен 100-летию ЧАССР, и в нем должны были принять участие гости и артисты из Англии, Швейцарии, Франции, Латвии, Киргизии. Планировалось участие звезд балета из Большого театра России, «Кремлёвского балета», Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона, Михайловского театра.
В репертуаре фестиваля обещали показать свои лучшие спектакли балетные труппы из Самары и Нижнего Новгорода.
- Фестиваль перенесен на более поздний срок, - сообщили в театре. - Даты будут известны позже.
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