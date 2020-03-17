В Казани сотрудники Госавтоинспекции помогли беременной женщине добраться до роддома

17 Март 2020 2020-03-17T08:54:51+03:00

На выписку малышки пришли и инспекторы ГИБДД Фото: МВД по РТ

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Появлению еще одного жителя Татарстана помогли сотрудники Госавтоинспекции, вовремя проводив до роддома его мать и отца. Все произошло на днях, когда к патрулирующим город сотрудникам - старшему лейтенанту полиции Рамилю Туктарову и лейтенанту полиции Ринату Гилязетдинову обратился водитель автомобиля. Мужчина рассказал, что везет из Зеленодольска в перинатальный центр свою 28-летнюю супругу. В пути женщина начала рожать, а он плохо знает город, и требуется помощь в сопровождении.

- Офицеры приняли решение о незамедлительном сопровождении будущей мамы до роддома с использованием проблесковых маячков и сигналов, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана. - Благодаря профессиональным действиям сотрудников, роженицу оперативно доставили в роддом.

Вскоре родилась девочка, роды прошли без осложнений, об этом сообщил счастливый отец ребёнка.

Вместе с родственниками счастливую маму встречали из роддома и Рамиль Туктаров с коллегой Ринатом Гилязетдиновым. Автоинспекторы поздравили родителей с появлением на свет дочери Алисы и вручили им автолюльку, которая призвана обеспечить безопасность юного пассажира во время поездок в автомобиле.

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ИСТОЧНИК KP.RU