2020-03-17T08:26:59+03:00
Происшествия

В Ульяновске водитель погиб, вылетев с дороги в кювет

После аварии автомобиль выгорел полностью
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: УМВД
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Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественной легковушки ВАЗ-21099 произошло ночью, в 2.30, в воскресенье, 15 марта, в Железнодорожном районе Ульяновска. По предварительным данным, при подъезде к городу по федеральной автодороге "Урал" 35-летний водитель "девяностодевятой" превысил безопасную скорость. Он не справился с управлением, вылетел на встречку, где опрокинулся в кювет. Там автомобиль несколько перевернулся и загорелся. Водитель от полученных травм скончался на месте аварии, сообщает УГИБДД Ульяновской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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