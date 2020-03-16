До 25 марта в Казани частично ограничили движение по улице Дементьева

16 Март 2020 2020-03-16T18:03:29+03:00

Там будут проводиться работы по монтажу кабельной линии

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В столице Татарстана распоряжением Исполкома города ввели ограничение на движение по улице Дементьева.

Речь идет об участке около шестого корпуса здания №26. Данное ограничение, согласно распоряжению местных властей, для автомобилистов будет действовать вплоть до 25 марта.

Причина данного неудобства для водителей связано с проведением работ по монтажу кабельной линии.

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ИСТОЧНИК KP.RU