До 25 марта в Казани частично ограничили движение по улице Дементьева
В столице Татарстана распоряжением Исполкома города ввели ограничение на движение по улице Дементьева.
Речь идет об участке около шестого корпуса здания №26. Данное ограничение, согласно распоряжению местных властей, для автомобилистов будет действовать вплоть до 25 марта.
Причина данного неудобства для водителей связано с проведением работ по монтажу кабельной линии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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