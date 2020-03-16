Житель Чебоксар упал в овраг и сломал руку, пришлось вызывать спасателей

16 Март 2020 2020-03-16T20:30:38+03:00

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Сообщение о том, что медикам "скорой" необходима помощь спасателей, поступила в Чувашскую республиканскую поисково-спасательную службу (ЧРПСС) в субботу, 14 марта, в 17.37.

Оказалось, что прохожие заметили в овраге на улице Буртаса в Чебоксарах упавшего туда мужчину. Он сломал руку, самостоятельно передвигаться и говорить не мог.

Приехавшие медики сумели спуститься к пострадавшему и определить, что у него сложный перелом руки. К тому же мужчина уже изрядно замерз и ему требовалась срочная эвакуация. Фельдшеры не смогли вынести человека из оврага.

- Спасатели срочно выехали по указанному адресу, с помощью лотковых носилок эвакуировали мужчину с оврага, и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщили в ЧРПСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU