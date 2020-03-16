В 2020 году в Татарстане потратят 2,7 миллиарда рублей на ремонт 25 детских лагерей

16 Март 2020 2020-03-16T20:01:42+03:00

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Стало известно, что в 2020 году в Татарстане в рамках программы «ЛЕТО – ДЕТЯМ» отремонтируют 25 детских лагерей. На это из бюджета республики будет выделено 2,7 миллиарда рублей.

- В этом году мы строим или ремонтируем одновременно 35 объектов. Объем колоссальный, но мы не хотим превращать это в конвейер и штамповать везде однотипные лагеря. Там, где это уместно, создаем уникальные проекты со своей спецификой и философией, - отметил глава министерства по делам молодежи региона Дамир Фаттахов на совещании 16 марта.

Сейчас капитальный ремонт идет в лагерях «Молодежный» в Высокогорском районе и «Чайка» в Зеленодольском районе. На ремонт последнего объекта ранее было выделено 198,9 миллиона рублей. После окончания работ «Чайка» станет современным круглогодичным комплексом, каждый корпус которого расскажет о национальной культуре разных народов региона.

- Что касается «Молодежного», то тут для детей будут функционировать три трехэтажных кирпичных корпуса, столовая на 250 мест, медпункт и банно-прачечный корпус. Запланировано строительство футбольного поля, баскетбольной, волейбольной и спортивной площадок, - отмечают в Минмолодежи Татарстана.

Отметим, что в 2019 году в республике уже были восстановлены 49 детских лагерей более чем за 1,3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU