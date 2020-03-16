В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Номер один"

16 Март 2020 2020-03-16T16:01:16+03:00

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В столице Татарстана 18 марта пройдет предпремьерный показ комедии "Номер один", которая выходит на российский широкий экран 19 марта. Но казанцы смогут увидеть ее уже 18 марта.

Артем, молодой авантюрист, встречает Феликса — некогда легендарного похитителя предметов искусства, которого называли "Номер один". "Старая школа" и новичок решают провернуть аферу века — украсть одну из самых дорогих картин современности — "N 12" Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса и ее нового мужа. Волей случая Артем знакомится с Мариной и влюбляется в нее. А она оказывается следователем и очень хочет поймать Феликса с поличным.

В главных ролях: Филипп Янковский, Дмитрий Власкин, Ксения Собчак, Рина Гришина, Николай Шрайбер, Мария Лобанова и Андрей Федорцов.