В Новочебоксарске из-за неосторожности при курении загорелась квартира, пострадал один человек
Около 22.30 в воскресенье, 15 марта, в Новочебоксарске загорелась квартира дома №44 на улице 10-ой Пятилетки. Прибывшие на место пожарные помогли семерым жильцам выйти из задымленного подъезда.
В одной из комнат квартиры горела мебель. Ее смогли потушить, но огонь успел уничтожить внутреннюю отделку спальни.
В результате произошедшего пострадал 36-летний брат хозяина горевшей квартиры. Мужчина был госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.
- По предварительной версии, причиной ЧП стала неосторожность при курении, - сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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