В Новочебоксарске из-за неосторожности при курении загорелась квартира, пострадал один человек

16 Март 2020 2020-03-16T19:53:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 22.30 в воскресенье, 15 марта, в Новочебоксарске загорелась квартира дома №44 на улице 10-ой Пятилетки. Прибывшие на место пожарные помогли семерым жильцам выйти из задымленного подъезда.

В одной из комнат квартиры горела мебель. Ее смогли потушить, но огонь успел уничтожить внутреннюю отделку спальни.

В результате произошедшего пострадал 36-летний брат хозяина горевшей квартиры. Мужчина был госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.

- По предварительной версии, причиной ЧП стала неосторожность при курении, - сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU