В Ульяновской области перевернулся микроавтобус с пассажирами

16 Март 2020 2020-03-16T13:47:42+03:00

С места происшествия Фото: УМВД по Ульяновской области

По предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением

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Дорожно-транспортное происшествие с общественным транспортом произошло сегодня, 16 марта, в 9.15 возле села Солдатская Ташла в Тереньгульском районе области.

По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса "Ситроен" превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет, где перевернулся. В результате ДТП пострадала пассажирка - 67-летняя женщина.

Автобус следовал по маршруту Ульяновск - Кузнецк, в момент аварии в нем находилось 10 пассажиров. ДТП произошло на дороге "Солдатская Ташла — Кузоватово — Новоспасское".

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ИСТОЧНИК KP.RU