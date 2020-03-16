2020-03-16T14:56:05+03:00
Происшествия

В Чувашии в ДТП с двумя авто погиб один из водителей

Еще четыре человека были госпитализированы
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 марта, в 9.00 на 167 километре трассы "Аниш" в Алатырском районе Чувашии. По предварительным данным, возле села Явлеи 37-летний водитель иномарки Nissan Almera превысил безосную скорость и вылетел на встречку. Там он врезался в отечественную легковушку "Лада Приора".

В салоне "Лады" вместе с водителем находились три пассажира. Все четверо получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу. Находящийся же за рулем иномарки мужчина погиб на месте, сообщает пресс-служба ГИБДД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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