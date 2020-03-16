Житель Марий Эл истязавший 10-летнюю внучку отделался условным сроком

16 Март 2020 2020-03-16T19:18:18+03:00

Пенсионер измывался над девочкой с сентября по ноябрь 2019 года

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В Параньгинском районе республики суд вынес приговор 62-летнему местному жителю. Мужчину осудили по статье "Истязание несовершеннолетнего, находящегося в материальной и иной зависимости от виновного", сообщили в СУ СКР Марий Эл.

Во время следствия и суда было доказано, что пенсионер по пьяни издевался над своей 10-летней внучкой. С сентября по ноябрь 2019 года по пустяковым и малозначительным поводам дед неоднократно бил девочку по голове и дергал за волосы.

За такое "воспитание" мужчине назначено наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU