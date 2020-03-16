2020-03-16T13:05:42+03:00
Происшествия

В Казани на улице Баумана прохожие провалились в подвал старого дома

На помощь им поспешили спасатели
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Во время прогулки по пешеходной улице Баумана в столице Татарстана мужчина и женщина провалились в подвал. Произошло это в субботу, 14 марта, в 22.24, возле дома №43. По каким причинам они оказались слишком близко к ливневкам - неизвестно, но в результате падения пострадавшим потребовалась помощь. Прохожие попали в цокольный этаж старого дома.

На место приехали спасатели ЗПСО№2 МЧС Татарстана. К приезду специалистов женщина сумела выбраться самостоятельно, а ее 33-летнему спутнику потребовалась помощь медиков "скорой помощи".

ИСТОЧНИК KP.RU

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